Non solo uova… in mostra in Valganna le preziose creazioni di Fabergé

Una bellissima occasione per avvicinarsi al mondo di Fabergé, il gioielliere russo famoso per le preziose uova create per gli zar, è offerta dall’associazione Amici della Badia, dal Comune di Valganna e dalla Provincia di Varese, che hanno organizzato una mostra negli spazi della Badia di San Gemolo.

La mostra, intitolata “Il mondo di Fabergé… non solo uova” e curata da Danilo Bertolini, si terrà nei primi tre fine settimana di ottobre, il 7 e 8, il 14 e 15 e il 21-22 dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. L’inaugurazione è in programma sabato 7 ottobre alle 17.

