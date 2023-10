Nonni in festa nelle tre scuole dell’infanzia dell’IC “Pellico” a Varese

In occasione della Festa dei Nonni, lunedì 2 ottobre, insegnanti e bambini delle tre scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Varese 2 “Pellico” hanno riservato un momento di festa dedicato proprio a loro, i nonni e le nonne, figure sempre più centrali nelle vite e nel cuore di famiglie e bambini.

“I nonni accolgono, ascoltano, raccontano, giocano, curano, nutrono, accompagnano, aspettano, tengono per mano, abbracciano. I nonni amano”.

IL GIOCO IN ORTO CONDIVISO CON I NONNI ALLA RONCHETTO FÈ

Alla scuola dell’infanzia Ronchetto Fè, grande coinvolgimento dei nonni, invitati a “ortogiocare” e a condividere con i bambini esperienze a cielo aperto nel giardino della scuola: via dunque alla ricerca e raccolta di erbe aromatiche per creare un mix saporito e all’osservazione degli alberi e dei loro frutti.

La soddisfazione nel cogliere insieme le mele dall’albero e assaporarne il gusto, un po’ aspro ma nostrano, ha generato un’atmosfera di meraviglia e gioia contagiosa.

Infine è arrivato il momento di “ortogirare”, con un grande girotondo collettivo per ringraziare i nonni di esserci sempre.

MAGLIETTE COLORATE IN STILE POLLOK A BRINZIO

L’entusiasmo e i sorrisi dei bambini della scuola dell’infanzia di Brinzio hanno accolto i carissimi nonni, sempre pronti a partecipare alle esperienze dei loro nipoti. Nel giardino della scuola, circondati dai suoni della natura, si è lasciato spazio alla creatività, organizzando degli Atelier del tessuto.

Nonni e bambini si sono cimentati nella decorazione di magliette pronte a trasformarsi in vere e proprie opere d’arte in stile Pollok. Utilizzando l’action painting hanno potuto sperimentare il divertimento di sentirsi essi stessi protagonisti della realizzazione pittorica, in un gioco di movimento e vivacità.

In attesa di poter indossare le loro creazioni, i piccoli e grandi stilisti hanno condiviso una gustosissima merenda, che ha contribuito a rendere l’occasione davvero indimenticabile.

IL LABORATORIO AROMATICO CON I NONNI, SALE DELLA VITA

Nel grande giardino addobbato a festa, i bambini della scuola dell’infanzia Dalla Chiesa hanno dato il benvenuto agli ospiti d’eccezione con canti, girotondi e tanta allegria. Un piccolo laboratorio naturale ha rappresentato il punto di arrivo di un impegno durato diversi giorni, proprio in vista di questo appuntamento.

Tutto è cominciato con la raccolta delle erbe aromatiche dell’orto della scuola, l’accurato lavaggio, l’essiccazione e il successivo sminuzzamento, hanno permesso poi di realizzare, con l’aiuto dei nonni, un sale aromatico da conservare come ricordo della giornata trascorsa.

Un sale speciale perché profumato, certamente, ma ancor di più perché fatto insieme.

A conclusione non è rimasto che gustarsi un aperitivo in compagnia e dire ancora una volta “Grazie nonni! Siete il sale della nostra vita!”