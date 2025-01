Giornata della Memoria 2025: Brinzio non dimentica

L’evento, intitolato “Serata per non dimenticare”, si terrà il prossimo 27 gennaio alle ore 20:45 presso la sala superiore del Museo di Brinzio

La Biblioteca Comunale di Brinzio invita a una serata speciale in occasione del Giorno della Memoria 2025, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di uno dei capitoli più bui della nostra storia e di riflettere sull’importanza della memoria collettiva.

L’evento, intitolato “Serata per non dimenticare”, si terrà il prossimo 27 gennaio alle ore 20:45 presso la sala superiore del Museo di Brinzio. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

La serata prevede un programma ricco e variegato, che unirà musica, letture e proiezioni per creare un momento di profonda riflessione e condivisione. Tra i protagonisti della serata, il “Delight Duo”, che regalerà al pubblico intermezzi musicali a tema, e gli interventi dei lettori, che daranno voce a testi e testimonianze legate al tema della Shoah.

Un momento particolarmente significativo sarà l’anteprima di una importante ricerca storica dedicata alle “sorelle Ventura”, due donne ebree che, durante le persecuzioni razziali, trovarono accoglienza e rifugio proprio a Brinzio. Questo lavoro di ricerca rappresenta un contributo fondamentale per mantenere viva la memoria locale e per onorare chi, anche nei momenti più drammatici, ha scelto la strada del coraggio e della solidarietà, riaffermando il ruolo della cultura come strumento di consapevolezza e unione.