Pelligra: “Confermiamo il nostro ingresso in Pallacanestro Varese”

A fil di sirena, o quasi, il gruppo Pelligra conferma la sponsorizzazione e soprattutto l’ingresso nel capitale sociale della Pallacanestro Varese. Il ramo italiano del gruppo di Melbourne lo ha scritto nero su bianco in un comunicato ufficiale emesso alle 20,30 di oggi, lunedì 30 ottobre, a 24 ore dalla scadenza prevista.

Gli investitori australiani sottolineano l’orgoglio «di proseguire l’impegno finalizzato al suo ingresso nel capitale e quindi nella compagine sociale e nella “governance” di Pallacanestro Varese». Ora però in piazzale Gramsci si attende l’arrivo ufficiale del bonifico che – dice il Pelligra Italia Holding – arriverà nelle prossime ore. Una formula già utilizzata tempo fa: ora però parrebbe sia la volta buona.

Secondo gli accordi presi con Luis Scola, il gruppo Pelligra al termine dell’operazione riceverà il 45% del capitale sociale pareggiando le quote in mano al “General” (che manterrà la golden share, quindi “l’ultima parola” sulle decisioni). Gli australiani sono chiamati a versare un milione di euro alla scadenza del 31 ottobre e altrettanti il 31 dicembre quando il processo sarà completato.

Nel consiglio di amministrazione, alle quattro figure già presenti (il presidente Bulgheroni, Scola, Perego e Vernazza) si aggiungeranno tre componenti in quota australiana. Dovrebbero essere lo stesso Rosario Pelligra, il suo braccio destro in Italia Giovanni Caniglia e l’avvocato australiano John Dimitropoulos.

QUI IL COMUNICATO INTEGRALE

«La Pelligra Italia Holding è lieta di confermare la sponsorizzazione di Pallacanestro Varese.

L’erogazione del corrispettivo pattuito avverrà nelle prossime ore, con le tempistiche bancarie Internazionali.

La Pelligra Italia Holding è inoltre orgogliosa di proseguire l’impegno finalizzato al suo ingresso nel capitale e quindi nella compagine sociale e nella “governance” di Pallacanestro Varese.

L’operazione sarà perfezionata entro il 31 dicembre 2023.

La Pelligra Italia Holding ribadisce altresì l’interesse ad investire non solo nella Pallacanestro Varese ma anche nel territorio varesino, in particolare nello sport e nelle infrastrutture ad esso connesse.

La Pelligra Italia Holding ringrazia le Istituzioni di Varese, i soci e i tifosi per il supporto, per la collaborazione e per l’entusiasmo con cui stanno accompagnando l’ambizioso progetto».