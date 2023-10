Pensione per i frontalieri, un webinar per sapere come e quando chiederla

Venerdì 6 ottobre, a partire dalle ore 17, si terrà un webinar, organizzato dalla Camera di commercio di Varese e dal sindacato confederale, per chiarire come e quando può essere chiesto il pensionamento o il preprensionamento da parte dei frontalieri. Sarà l’occasione per un approfondimento su argomenti che presentano significative differenze al di là e al di qua del confine: in Svizzera, infatti, attualmente l’età pensionabile è di 65 anni per gli uomini, mentre per le donne la si sta gradualmente innalzando dai 64 ai 65 anni.

Inoltre, per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato nella Confederazione elvetica per almeno un anno. Un’altra informazione importante da sapere, infine, è che i lavoratori che hanno periodi di attività sia in Italia che in Svizzera riceveranno separatamente entrambe le rendite pensionistiche. Il webinar verrà introdotto da Giacomo Mazzarino, dirigente della Camera di commercio, e a seguire prenderanno la parola Matteo Pozzoni (Cisl) e Angelica Sorrentino (associazione Upss in convenzione con Istituto nazionale confederale di assistenza).

«Questo è un appuntamento – spiega Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio – che da tempo abbiamo messo a punto e realizzato in sinergia con le organizzazioni sindacali. L’ente camerale ribadisce il suo impegno affinché gli scambi transfrontalieri, di imprese e lavoratori, costituiscano una concreta opportunità di sviluppo per l’economia varesina».

La partecipazione è gratuita, con iscrizioni online sul sito di Camera di commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.