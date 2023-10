Podismo e divertimento: la “10 Spri(n)tz di Laveno”

NOTIZIARIO UISP dell’11 ottobre 2023

PODISMO E DIVERTIMENTO – Fai uno sprint, vinci uno spritz!

.

È ormai allo “sprint” finale la seconda edizione della “10 SPRInTZ a Laveno” che si terrà questa domenica 15 ottobre 2023. La gara si conferma essere l’orgoglio di tutti i soci di Sprintz Running Laveno, affiliata Uisp, che sono pronti con la loro maglia blu a colorare il percorso e che fortemente sostengono questa iniziativa per condividere con più persone possibili la voglia di stare insieme e fare sport. In più questa edizione si arricchisce di …SPRITZ (e non solo) grazie anche alla collaborazione e al sostegno di diversi commercianti del paese che vedono sempre più di buon occhio questa proposta. In palio ben 36 Spritz per i primi 3 classificati donne e uomini. Inoltre anche quest’anno ci sarà la sorpresa a fine gara per tutti i partecipanti: un aperitivo ‘0’ ! I premi continuano ma non è possibile svelarvi tutto, non vi resta che partecipare!

La partenza è fissata per le 9 da Cerro e panorama subito speciale: il lago Maggiore che i runners non perderanno mai di vista. Da Cerro si correrà verso Laveno, appena entrati in città si percorrerà la ciclabile per poi costeggiare il lago fino a riprendere la strada che riporterà a Cerro dove, negli ultimi 400 metri, si entrerà nel borgo tra stradine e ciottolato. L’arrivo coincide con la partenza e si trova a due passi dalle

spiagge dove sarà possibile per i più impavidi poter fare un bagno rigenerante.

Le iscrizioni alla gara sono possibili tramite la piattaforma ENDU a QUESTO link al costo di 10 euro, oppure sabato (dalle 16 alle 18) in Piazza Caduti del Lavoro (lungolago di Laveno) e domenica direttamente sul posto prima della gara al costo

di 13 euro.

UISP E INTEGRAZIONE – Dai un calcio al razzismo

Anche il prossimo anno, a Gemonio, ad Aprile, nell’ambito di Resistenza in festa, ci sarà l’iniziativa organizzata da Uisp dal titolo “Un calcio al razzismo”.

La manifestazione fa parte de L’Almanacco delle Iniziative Antirazziste Uisp lanciato nel 2019 per promuovere con rilevanza nazionale le tante iniziative Uisp già attive nei diversi territori e per incoraggiare la proposta di nuove attività volte all’inclusione sociale e al contrasto di ogni forma di discriminazione.

Da allora sono tanti gli eventi che hanno preso parte all’iniziativa Uisp e tanti sono ancora quelli in programma in tutta l’Italia, ma si può e si deve fare ancora di più. «È fondamentale che i Comitati territoriali ci mandino le loro iniziative, perché l’Almanacco non è solo un contenitore, ma vuole diventare anche un laboratorio di lavoro comune, di conoscenza, di scambio di idee, quindi avere una mappatura di quello che facciamo sul nostro territorio, ma anche la possibilità di elaborare possibili attività future» è l’appello che lancia Daniela Conti, responsabile politiche per la cooperazione e l’interculturalità Uisp nazionale.

SPORT POINT – La modifica degli statuti degli enti sportivi

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che è intervenuto sui precedenti decreti legislativi attuativi della riforma dello sport, proseguono gli incontri di aggiornamento proposti dall’Uisp a tutti i livelli.

Proseguono anche le consulenze on line di Sport Point, progetto finanziato da Sport e Salute SpA, promosso dall’Uisp in sinergia con altri Enti di promozione sportiva. Oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 18, si terrà un nuovo appuntamento online. Il tema dell’incontro è “La modifica degli statuti degli enti sportivi” dove si illustreranno gli adempimenti da espletare, come si modifica uno statuto e quali modifiche sono necessarie. L’incontro di consulenza e un approfondimento è gratuito ed aperto anche ai non tesserati Uisp.

Per la consulenza sarà utilizzata la piattaforma Zoom. Per informazioni CLICCATE QUI.