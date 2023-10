Puliamo il Mondo partendo da Laveno

“Stiamo lavorando per noi”, per l’ambiente di domani: è lo slogan che accompagna le iniziative delle scuole di Puliamo il mondo, annuale appuntamento organizzato da Legambiente che punta a sensibilizzare sul tema dei rifiuti ma anche a “metterci le mani”.

Galleria fotografica Puliamo il mondo a Laveno 4 di 9

Oggi 27 ottobre, in mattinata, i ragazzi di prima della scuola secondaria “Monteggia” di Laveno sono stati impegnati nelle attività sul lungolago lavenese.

Questa volta il sole bacia i belli. L’iniziativa era in programma già il 22 settembre scorso, ma il maltempo ne aveva impedito la realizzazione. Oggi anche il meteo ha dato il suo nulla osta e, finalmente, i ragazzi di prima media hanno potuto vivere questa speciale mattina. Armati di guanti e sacchi, gli alunni delle quattro classi, accompagnati dai professori, si sono uniti in Gaggetto ai volontari del circolo Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese. Da quel momento in poi, tutti in giro per il centro del paese a raccogliere e differenziare i rifiuti, rendendo le strade di Laveno paese più pulite, cercando di preservare l’ambiente che ci circonda.

“Puliamo il Mondo”, come ormai tradizione dell’IC Monteggia, rientra sia nel progetto Accoglienza che in quelli di Educazione ambientale e di Cittadinanza attiva, e si propone quale obiettivo quello di preparare cittadini attivi e responsabili.