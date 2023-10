Saronno Servizi cerca un farmacista da assumere a tempo pieno

Saronno Servizi Spa ha aperto un bando di selezione pubblica per l’assunzione di un Farmacista Collaboratore di 1° livello a tempo pieno presso la Farmacia Comunale 3, situata presso il Centro Commerciale “Le Betulle” di Solbiate Olona.

Questi i dettagli dell’offerta:

Posizione: Farmacista Collaboratore di 1° Livello [full-time a tempo indeterminato]

Durata del Contratto: Tempo indeterminato (vedere il bando di selezione per i dettagli)

Orario di Lavoro: Tempo pieno, da lunedì a sabato con orario continuato. L’esenzione dal turno domenicale e dai turni notturni è prevista, con formule di incentivazione per il trasporto/trasferta in caso di distanza superiore ai 15 chilometri.

Sede di Lavoro: Farmacia Comunale 3, presso il Centro Commerciale “Le Betulle” di Solbiate Olona .

Retribuzione: Retribuzione annuale lorda (RAL) di €30.000 su 14 mensilità, inclusi buoni pasto e un eventuale premio annuale in base al raggiungimento degli obiettivi.

Stazione Appaltante: Saronno Servizi Spa

Procedura di Gara: Bando di selezione pubblica

Responsabile del Procedimento: dottor Romano Giordano

Scadenza del Bando: 30 Novembre 2023 alle ore 12:30