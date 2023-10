Schianto nella periferia tra Cardano e Gallarate, grave un 63enne

Un uomo di 63 è rimasto ferito in modo grave dopo che l’auto che guidava è uscita di strada in via Monterosso, via di confine tra il quartiere Ronchi di Gallarate e la zona residenziale di Cuoricino a Cardano al Campo.

L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 14 di lunedì 30 ottobre: secondo la testimonianza di una persona che ha assistito, l’uomo ha perso il controllo (forse per un malore) e si è schiantato contro un palo dell’Enel.

Il 118 è intervenuto con ambulanza e automedica, con il supporto dei vigili del fuoco: l’uomo è stato portato in ospedale al Circolo di Varese in “codice rosso”, vale a dire valutato in immediato pericolo di vita. A bordo c’era anche una bambina, che – assicurata correttamente al sedile – non ha riportato ferite.

La ricostruzione dell’episodio è affidata alla Polizia Locale di Gallarate. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Enel per mettere in sicurezza il palo della linea elettrica contro cui si è schiantato il veicolo.