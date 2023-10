Scossa di terremoto magnitudo 3 nella Bergamasca

Una scossa di terremoto magnitudo 3 è stata registrata questa mattina, mercoledì 4 ottobre, alle 9.07 in provincia di Bergamo, con epicentro a Comun Nuovo come rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La scossa è stata avvertita in gran parte dei Comuni della Bassa. Molata gente è scesa in strada ma non si registrano al momento feriti o crolli.