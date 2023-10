Sirene e ambulanze alla Leonardo di Vergiate. Non preoccupatevi è solo un’esercitazione

Se questa sera siete a Vergiate e udite sirene nell’aria, notate il blu dei lampeggianti rischiarare le strade e incrociate un viavai insolito di mezzi di soccorso, ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine, non allarmatevi. Si tratta di una esercitazione dello stabilimento Leonardo dove si fabbricano elicotteri e si svolgono attività di volo, di addestramento e collaudo.

Periodicamente l’azienda fa queste simulazioni molto realistiche con procedure rigide che devono essere ben rodate per affrontare con efficienza e prontezza gli incidenti che potrebbero verificarsi nella realtà. Potrebbe trattarsi di un atterraggio pesante, di un elicottero che prende fuoco in fase di rullaggio o che ha problemi mentre è in volo con personale a bordo per il collaudo o l’addestramento. Nessuno può saperlo prima. L’effetto sorpresa servirà a testare l’efficienza della procedura.

Tutte le figure coinvolte nella simulazione saranno chiamate ad intervenire e dovranno farsi trovare pronte per coordinarsi con le forze dell’ordine, la macchina dei soccorsi, gli ospedali, le agenzie per la sicurezza del volo e le autorità.

L’ufficio stampa di Leonardo dovrà raccogliere le informazioni che possono essere rese pubbliche per comunicarle alle testate giornalistiche che lo richiedono. Per l’occasione c’è chi simulerà la figura del giornalista che chiede informazioni al telefono. Un mix di personaggi reali e immaginari necessario per simulare il contesto e la complessità di un incidente elicotteristico.

Si tratta quindi di un’attività importante per verificare che gli automatismi e le procedure specifiche siano tutte perfettamente funzionanti e tempestive e che le comunicazioni siano corrette. E di volta in volta viene fatta un’analisi di ciò che è migliorabile.