Sito web aziendale: serve ancora e, se sì, quali sono i vantaggi?

Avere un sito web serve ancora? Con i budget da destinare alle attività di marketing e comunicazione che continuano a contrarsi, sono sempre di più le aziende che si pongono questa domanda. In Rete non mancano del resto alternative per dare visibilità al proprio business altrettanto efficaci e che possono sembrare almeno all’apparenza più convenienti: dalle inserzioni sulle piattaforme digitali a banner e annunci sui motori di ricerca. Gli addetti ai lavori, però, non hanno dubbi: avere un sito web conviene ancora e continuerà a farlo a lungo. Proviamo a scoprire perché e quali sono i vantaggi di un sito web aziendale.

Nell’elencare le ragioni per cui un sito web serve ancora nel 2023 non si può non partire dal fatto che è più facile rendere trovabile un’attività online e per chi effettui su Google e simili ricerche inerenti al proprio business, applicando piccoli accorgimenti SEO alla struttura del sito e ai suoi contenuti. I motori di ricerca premiano, infatti, con i loro algoritmi quei siti che hanno una struttura organizzata e razionale, non presentano errori nel codice, si caricano velocemente e correttamene, non hanno contenuti duplicati o illeggibili. Un sito che comprare con le sue pagine tra i primi risultati su Google &co. è, a valle, un sito che ha più probabilità di essere visitato. Indispensabile è in questo senso, e più in generale per assicurarsi che i vantaggi di investire in un sito web proprietario siano più dei costi, rivolgersi a chi si occupa per professione di costruzione siti web in Ticino.

Più in generale, per quanto possa sembrare uno strumento a tratti vintage, il sito web continua innanzitutto a dare credibilità al business. Il paragone potrebbe sembrare azzardato, ma non lo è: rinunciare al sito aziendale è come rinunciare al quartier generale e non avere, cioè, un presidio che rappresenti negli ambienti digitali l’azienda, la sua storia, i suoi valori.

Quanto appena detto vuol dire che su un sito aziendale ben fatto i visitatori dovrebbero poter trovare tutte le informazioni che desiderano sul brand e i suoi asset strategici, anche quelle che non riescono a trovare altrove. I caratteri disponibili per scrivere le informazioni di una pagina Facebook sono limitati, infatti, e lo stesso vale sulla maggior parte delle altre piattaforme che impongono anche a chi le utilizza in versione business policy e linee guida stringenti: uno dei vantaggi di un sito web di proprietà è non a caso, gli esperti concordano, poter stabilire le proprie regole e farlo nel totale rispetto della propria immagine, intesa anche come brand identity – quante volte i brand hanno dovuto ripensare ai propri colori aziendali perché poco in palette con quelli del template dei social?

L’approccio più strategico attualmente è, insomma, fare del sito web l’inizio e la fine di ognuna delle proprie attività digitali: con una newsletter si possono proporre settimanalmente i contenuti più interessanti presenti e da scoprire sul proprio sito; una sponsorizzata su Instagram può puntare al catalogo del proprio eCommerce; con un landing page si possono offrire sconti e promozioni speciali. I risultati non dovrebbero farsi attendere, sia in termini di visibilità garantita online al proprio business e sia in termini di conversioni.