Una passeggiata nei boschi tra Castronno e Sumirago

Anche quest’anno, il Circolo Legambiente di Castronno e l’associazione “Il Bosco” di Sumirago, aderendo all’iniziativa “Cammina Foreste Urbane”, promossa da ERSAF con Legambiente Lombardia ed il sostegno di Feder Parchi, LIPU, ANARF e CAI Lombardia, organizzano una passeggiata nei boschi all’interno del nostro territorio.

Lo scopo è quello di camminare insieme per riscoprire la bellezza della natura e ci sarà anche l’occasione per visitare il parco del Castello di Caidate e il ricco patrimonio arboreo che lo costituisce grazia alla fattiva collaborazione della famiglia proprietaria. Il percorso di media difficoltà sarà di 8 km si consiglia un abbigliamento comodo l’evento terminerà alle ore 12:15; in caso di maltempo sarà rimandato a data da destinarsi.

L’appuntamento è per domenica 5 novembre alle ore 8.45 nello spazio antistante il Tigros di Castronno.