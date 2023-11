A Cassano Magnago si potrà vedere il consiglio comunale online: in diretta nel corso della seduta, ma anche nei giorni successivi. Fino ad oggi infatti la registrazione veniva lasciata online solo pochi giorni, poi scompariva. Adesso invece si cambia, nel senso di una maggiore trasparenza: la proposta è venuta dalle minoranze (Lista Police, Lega, Forza Italia e Cassano Futura) ma che è stata poi votata – un po’ a sorpresa – anche da un pezzo della maggioranza.

I consiglieri Daniele Mazzucchelli, Roberto Saporiti e “Dudi” Franchin hanno infatti deciso di votare a favore una mozione proveniente dalle opposizioni, «con apprezzabile maturità e senza pregiudizi», riconoscono i consiglieri di minoranza.

Un voto difforme rispetto al resto della maggioranza, che è arrivato dopo che si era tentato di rinviare la discussione, forse proprio perché in maggioranza c’erano idee diverse sulla proposta. Di sicuro tra i tre “ribelli” all’ordine di scuderia (due della lista Ottaviani, Franchin di Fratelli d’Italia), Mazzucchelli è quello che più di tutti ha fatto capire la sua insofferenza, con interventi critici e sollecitazioni all’amministrazione con i toni che di solito usano le minoranze.

Al di là di tutto, poi, su questo tema c’è comunque un messaggio anche positivo di trasparenza e partecipazione.

Qui di seguito pubblichiamo il comunicato integrale delle minoranze:

Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza la mozione sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza in merito alla necessità di regolamentare lo streaming delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni.

Riteniamo che la Trasparenza sia tra i punti cardine dell’azione amministrativa e da tempo sosteniamo che le registrazioni delle sedute pubbliche debbano essere accessibili e fruibili a chiunque voglia accedervi, esattamente come accade in tanti comuni italiani.

Ad oggi, nonostante ripetuti solleciti, non è possibile rivedere i filmati, terminata la seduta la registrazione scompare.

Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Permanenti ricordiamo essere pubbliche; pertanto, ogni singolo cittadino deve essere messo nelle condizioni di poter vedere ciò che è di suo interesse e di assistere anche da remoto all’operato dei propri rappresentanti scelti

democraticamente con il voto.

Ci saremmo aspettati un’approvazione all’unanimità, invece anche ieri sera si è persa l’occasione per dimostrare che si può per una volta remare tutti nella stessa direzione, soprattutto su un argomento non divisivo come questo che riguarda la Trasparenza e le Regole.

L’unanimità si è registrata solo a parole ma alla prova del voto ampia parte della maggioranza ha votato contro, ad eccezione di tre consiglieri (Mazzucchelli, Saporiti e Franchin) che con apprezzabile maturità e senza pregiudizi hanno scelto di votare a favore una mozione proveniente dalle opposizioni che sicuramente porterà beneficio all’intera cittadinanza.

Rileviamo inoltre che il tentativo di farci ritirare la mozione prima della seduta sia davvero fastidioso, non è possibile che ogni qual volta la minoranza presenti una mozione, ci sia sempre qualcuno della maggioranza che ci propone il ritiro. E’ irrispettoso nei confronti di chi dedica del

tempo per preparare i documenti e le proposte da portare in Aula. Prendiamo atto del voto contrario di buona parte dei consiglieri di maggioranza su questo argomento ed in qualità di proponente e primo firmatario della mozione posso solamente esprimere SODDISFAZIONE per l’approvazione!

A nome dei gruppi consigliari di minoranza

Tommaso Police

“Lista Tommaso Police Sindaco”