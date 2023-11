A Clivio per Momenti musicali lo spettacolo di “Dan Zone”

L’11 novembre per i Momenti musicali del Borgo musicale avremo il piacere di ascoltare dal vivo il nuovo progetto musicale di Daniele Cortese, bassista e compositore milanese: “Dan Zone”, che spazia tra l’Acid jazz e il Pop Funk.

Il disco sta ottenendo uno ottimo riscontro di critica, tanto da guadagnarsi l’inserimento in diverse compilation e partecipazioni radiofoniche in tutto il mondo: Banana Music (Brasile), WaveGoldDiggers (Canada), MusicMedia (Spagna), Music Connoisseur (Emirati Arabi).

Presso l’Auditorium del Borgo Musicale di Clivio la formazione sarà composta da: Daniele Cortese al basso elettrico, Yasmine Zekri alla voce, Marco Angeloni alla chitarra, Nicola Gallo al piano elettrico e Andrea Varolo alla batteria. Daniele Cortese descrive così il suo progetto: Durante il periodo di isolamento dovuto alla pandemia del 2020 ho sentito l’esigenza di dedicarmi ad una musica che ho sempre sentito molto vicina e cioè la black music che riconosco attraverso il soul, il funky o l’R&B. Il nome Dan Zone l’ho scelto semplicemente perché ho immaginato una vera e propria zona o area creativa isolata dal mondo.

In quel preciso momento, cioè nei mesi di isolamento, andare in studio a creare e comporre, con il supporto fondamentale di Yasmine mi ha fatto riflettere moltissimo e probabilmente ci ha salvati. Il senso era questo: se non puoi andare fuori allora immergiti nello spazio che hai dentro di te.