A dicembre le scuole del comprensivo di Germignaga si presentano

L’ Istituto comprensivo di Germignaga si presenta e apre le sue porte a genitori e alunni che desiderano conoscere da vicino l’offerta formativa e gli spazi didattici. Nel corso del mese di dicembre sono previsti Open Day con visite guidate, laboratori e incontri dedicati.

Sabato 2 dicembre partiranno le tre scuole primarie:

Scuola primaria di Germignaga. Apertura al pubblico alle 10.30. Dalle 10.45 alle 12.15 visite guidate e alle 12.30 incontro con la Dirigente scolastica e alcuni insegnanti.

Scuola primaria di Porto Valtravaglia. Apertura al pubblico ore 9.00. Alle 9.30 incontro con la Dirigente scolastica e alcuni insegnanti. Dalle 10.30 alle 12.00 visite guidate e laboratori per bambini.

Scuola primaria di Castelveccana: orari di apertura dalle 8.00 alle 11.00 con visite guidate a partire dalle 9.30. Alle 8.30 incontro con la Dirigente scolastica e alcuni insegnanti. In questa occasione verrà illustrata la proposta di classe prima a metodo Montessori.

Martedì 5 dicembre le insegnati della scuola dell’ infanzia di Brezzo di Bedero aspettano bambini e famiglie dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.30. Martedì 12 alle 17.30 ci sarà un incontro informativo per i genitori.

Ultimo appuntamento il 16 dicembre per la presentazione delle due scuole secondarie di primo grado. Dalle ore 10 alle 12.30 sarà la volta del plesso di Germignaga con visite guidate e laboratori di presentazione delle diverse discipline. Alle ore 11 aprirà il plesso di Castelveccana. Durante l’orario di apertura di entrambi i plessi è previsto un intervento della Dirigente scolastica che presenterà la scuola e i suoi progetti e risponderà alle domande dei genitori. Per Germignaga sarà alle 11.30 mentre per Castelveccana alle 12.30.