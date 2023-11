A Germignaga un Natale di luce ed eventi per tutti

Pur in un momento così difficile, con la crisi energetica in atto e una situazione economica non felice per molti, la Pro Loco e il Comune di Germignaga propongono un programma di eventi ricco e vario durante il mese di dicembre.

Le luci ci saranno, con un buon numero di iniziative da svolgere nel periodo natalizio nel centro storico e nel paese, perché la Pro Loco vuole comunque mantenere un clima di serenità e di accoglienza anche a Germignaga, con l’impegno di tutti, dal Comune alle associazioni ai singoli operatori.

La proposta è quella di allestire le luminarie, con qualche novità; uno o più eventi per i bambini, il tradizionale Concerto di Natale della banda cittadina la tradizionale serata delle famiglie con tombola natalizia un evento sportivo importante e il tradizionale “Se brûsa ûl vécc”.

Luminarie Accese dal 1° Dicembre al 7 Gennaio

L’accensione delle luminarie avverrà Venerdi 1 dicembre e si protrarrà fino al 7 gennaio), anticipando lo spegnimento serale alle ore 24.00. A sostenere il costo delle luminarie, affitto luminarie, allacci (ca 14.000 euro) e costo energetico saranno il Comune (con ca 8.500 euro) e la Pro Loco, che avrà a suo carico la rimanenza (ca 5.500 euro), e chiederà una partecipazione alle attività presenti sul territorio germignaghese (100 euro + IVA a testa).

Inoltre, il Comune provvederà a proprie spese ad illuminare la facciata della chiesa di San Carlo con una immagine proiettata.

Iniziative Natalizie

Sabato 9 dicembre alle ore 20.30 a cura della Pro Loco si terrà la tradizionale tombola natalizia, nel salone della Colonia. La Pro Loco coglierà l’occasione per fare gli auguri a tutti i soci e cittadini, con l’offerta del tradizionale panettone e spumante.

Venerdì 15 dicembre la banda cittadina terrà il suo “Concerto di Natale”

Sabato 16 dicembre, a cura di Pro Loco e del Minibar, Natale dei bambini nell’area pedonale di via Cadorna

con l’arrivo di Babbo Natale che raccoglierà le letterine e distribuirà i dolcetti ai bambini. Seguirà poi lo spettacolo con il “Mago Ale”. Sempre il 16 dicembre alle 17.30 in Colonia cisarà la presentazione del volume ‘Terra e Gente’, con un piccolo momento musicale a tema natalizio.

Domenica 17 dicembre a cura della società canottieri Germignaga dalle 9.00 alle 17.00, presso la palestra

della scuola media: Campionato regionale di indoor rowing, valido anche per la classifica nazionale.

31 dicembre “Se brûsa ûl vécc”,

Molto ambiziosa invece sarà la giornata di fine anno. L’obiettivo della Pro Loco è quello di far diventare la manifestazione imperniata su “Se brûsa ûl vécc”, una giornata dove l’elemento principale rimanga il falò sul greto del San Giovanni, ma animare tutta la giornata con attrazioni che coinvolgano tutto il centro del paese a partire dal mezzogiorno. Iniziando con l’offerta di polenta e salsiccia a cura del Bar Pescatori e panini con salamella a cura Pro Loco a mezzogiorno in via Toti.

Dalle 14.30, inizio distribuzione frittelle + vin brûlé e cioccolata caldasempre in via Toti.

Alle 15.30, esibizione e partenza corteo del gruppo “I mastini della Torre”, con sosta ed esibizione in piazza

Partigiano, ore 16.30ca arrivo corteo “I mastini della Torre” in via Cadorna, discesa sul greto del San Giovanni

ed esibizione.

dalle 17.00, concentrazione dei ragazzi del “Calcio Germignaga” con fiaccole in via ai Ronchi.

ore 17.30, suona la banda cittadina in via Baracca.

ore 17.40, partenza fiaccolata da via ai Ronchi, passaggio per via San Giovanni, e discesa sul greto del torrente

e passaggio sotto il ponte, incontro con “i mastini della Torre”.

Ore 17.55, consegna del fuoco per accendere ûl vécc.

ore 18.00, “Se brûsa ûl vécc”.