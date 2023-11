A Travedona Monate la testimonianza di Agostino Burberi, allievo di Don Lorenzo Milani

Chi sale a piede a Barbiana attraverso il sentiero nel bosco, può immergersi in un’esperienza unica, quella di attraversare il percorso della Costituzione e il sentiero della Resistenza. E’ quello che abbiamo fatto lo scorso weekend con i soci dell’associazione “I Care” di Travedona Monate ed è quello che tante volte Agostino Burberi ci ha raccomandato di fare: “A tutti i visitatori che percorrono questo sentiero per giungere a Barbiana, chiediamo di riflettere sui valori costituzionali conquistati con il sacrificio e la passione di tanti giovani che hanno dato la vita per concretizzarli nella Resistenza.

Quei valori dobbiamo sempre averli presenti, perché dobbiamo difenderli da qualunque attacco, anche oggi, lottando per la loro piena affermazione”. E’ strano sentire parole così laiche e politiche da chi è stato a scuola da un prete. Ma il prete era don Lorenzo Milani, uno che metteva sullo stesso piano Vangelo e Costituzione. E che così descriveva la scuola: “La scuola è l’arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità, dall’altro la volontà di leggi migliori, cioè di senso politico”.

Ecco perché è così indispensabile oggi, nell’anno del centenario della nascita del priore di Barbiana (1923-2023), riascoltare l’insegnamento di don Milani attraverso le parole dei suoi allievi. E Agostino è certamente uno di loro. Anzi fu proprio tra quelli che accolsero don Lorenzo Milani quando, nel 1954, sotto la pioggia, arrivò a Barbiana. Un paesino sperduto sulle colline del Mugello, senza scuola, né acqua, né corrente elettrica.

Agostino Burberi sarà presente all’oratorio di Travedona venerdì 10 novembre alle ore 19 per portare la sua toccante testimonianza (a seguire, per chi vuole, cena alle ore 21). Obbligatorio prenotarsi al 3312072100. Agostino oggi è presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani e quest’anno ha percorso in lungo e in largo l’Italia per raccontare quell’esperienza che gli ha cambiato la vita per sempre. Fu uno dei primi sei ragazzi che frequentarono la scuola di Barbiana: “Quel 7 dicembre 1954, il giorno che don Lorenzo Milani entrò a Barbiana, me lo ricordo ancora molto bene. Fui il primo parrocchiano ad incontrarlo, quando entrò in chiesa. Ero lì perché facevo il chierichetto. Non perse tempo. Di lì a poco propose ai genitori di avviare la scuola, quella che poi sarebbe diventata la scuola di Barbiana”.