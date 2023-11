“Alex, a volte basta poco per fare la pace” a Villa Recalcati

Domenica 12 novembre ore 17 a Villa Recalcati incontro nel quadro del Premio Chiara con Cristina Boracchi e Annachiara Tassan.

Un pomeriggio diverso dal solito, in occasione della Giornata mondiale della Gentilezza un evento con l’intento di sensibilizzare saper chiedere scusa e di perdonare: sarà presentato il libro “Io ti perdono “Alex, a volte basta poco per fare la pace” per tutti, senza parole che ogni bambino potrà farsi suo.