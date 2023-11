Alla scoperta del verde “dietro casa”: quattro weekend tra boschi e “foreste urbane”

Conoscere le aree boschive urbane e periurbane, promuovere nuove piantumazioni, coinvolgere i cittadini in una corretta percezione del capitale naturale: questi i valori e i contenuti di Cammina Foreste Urbane 2023, la grande manifestazione regionale realizzata da Legambiente con il sostegno di Lipu, CAI e Federparchi. Diversi anche gli appuntamenti tra Varesotto, Alto Milanese e Saronnese.

Le aree verdi vanno valorizzate ma prima di tutto difese: offrono mitigazione degli effetti della crisi climatica ma devono essere quindi viste come strumenti di adattamento. Ci vogliono investimenti per la loro tutela, come hanno dimostrano gli eventi catastrofali della scorsa estate in tutta la regione, e capacità di pianificazione per la loro crescita.

«I danni causati dai gravi eventi metereologici di questa estate ci devono ancor più motivare a una progettazione oculata degli spazi verdi» dice Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

«Tutti i cittadini dovrebbero avere un’area verde a distanza pedonale dalla propria abitazione. Bisogna ridurre le isole di calore almeno quanto i pregiudizi che ancora gravano su una maggiore presenza di verde in città. Dobbiamo accelerare il censimento dei sottoservizi stradali per garantire copertura verde anche nei centri città, dove spesso é meno presente rispetto alle periferie. I privati possono giocare un ruolo determinante in questa sfida, adottando porzioni di territorio in sinergia con il Terzo Settore e le istituzioni».

Un momento di una passata edizione di “Cammina Foreste Urbane” al Parco Alto Milanese

Durante le numerose escursioni in programma, tutte gratuite, saranno inoltre raccolte le firme su un appello “Foreste per la vita, foreste per il clima. Città più verdi, più sane e più felici per tutti” per sostenere la forestazione urbana: piantare alberi, costruire boschi, moltiplicare il numero delle piante lungo le strade, nelle piazze, nei cortili, sui tetti e sulle facciate delle città per rallentare il riscaldamento globale e pulire dalle polveri sottili l’aria che respiriamo. Aderendo all’impegno si chiede di avviare processi di collaborazione e cura partecipata del verde per attivare una “rete virtuosa di Comuni della Foresta”.

Gli appuntamenti

Domenica 5 novembre 2023

ore 14:30 PLIS delle Roggìe a Magnago. Partenza e arrivo da Polisportiva Bienatese, percorso di 5 Km all’interno del Parco delle Roggie, per circa un’ora e mezza di cammino. Organizza Comune di Magnago in collaborazione con Circolo Legambiente BustoVerde, Polisportiva Bienatese, Proloco Bienate, Sci Club Tre Campanili. Contatti: Emanuele Brunini 3472952398 emanuelebrunini@gmail.com

dalle 8:45 alle 12:00 Boschi di Sumirago e di Castronno. Partenza parcheggio supermercato Tigros Castronno circa 8Km. Organizza Circolo Legambiente Castronno. Contatti: Lino Zaltron 3701336774 zaltronlino@libero.it

Sabato 11 novembre

dalle 14:00 alle 18:00 Parco Valle del Lanza e Parco Cintura Verde Sud Varese. Gurone (Malnate). Partenza alle 14 dai Mulini di Gurone, via ai Mulini (Malnate). Percorso ad anello partendo dalla riva sinistra del fiume Olona fino alla confluenza col Lanza alla folla di Malnate. Soste intermedie con testimonianze di archeologia industriale e percorso lungo la ferrovia della Valmorea, passaggio dall’area umida di Gurone. Rientro sul lato orografico destro del fiume presso i Mulini di Gurone. Merenda con the caldo. Legambiente Varese e Legambiente Mulini dell’Olona. Contatti: Elisa Scancarello 3404101253 e.scancarello@gmail.com

ore 9:30 Parco del Lura a Garbagnate Milanese. Ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Bulgorello (frazione di Cadorago). Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclocampestri del Parco del Lura fino al Roccolo e ai boschi di Cermenate. Consorzio Parco del Lura e Comune di Garbagnate Milanese Contatti: Zeno Codispoti 3392258795 z.codispoti@koinecoopsociale.it

Sabato 18 novembre

ore 15:00 Parco Alto Milanese. Partenza dalla Baitina, ingresso Castellanza passando per la “stanza del Bosco”, si procede per un giro nel parco con rientro alla Baitina, circa 2 Km di cammino. Legambiente BustoVerde e Consorzio Parco Alto Milanese.Contatti: Paola Gandini 3497717500 legambiente.bustoverde@gmail.cominfo@parcoaltomilanese.it

dalle ore 14:00 alle 17:00 Bosco di Arluno nel PLIS Parco del Roccolo. Partenza dalla Cavetta del Signù in via Signù di Arluno, camminata accompagnati dalla guida ambientale sui sentieri e le aree boscate del PLIS per giungere al bosco di Arluno sede di un’area didattica. Legambiente di Arluno, Canegrate, Nerviano, Parabiago, PLIS del Roccolo, e GEV Comuni del PLIS del Roccolo e Comune di Villa Cortese. Contatti: Claudio Dea Agostini e Caterina Bendotti 3395621963 parabiago@legambiente.org eduambientale@parcodelroccolo.it

Tutte le iniziative

