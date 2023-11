“Antigone il filo strappato” in scena a Sumirago

Sabato 25 novembre il GTC, il Gruppo Teatrale Crennese, propone lo spettacolo “Antigone il filo strappato” a Sumirago, grazie all’organizzazione della Pro Loco sumiraghese.

“Immaginiamo che la nostra vita sia come un filo e immaginiamo che i fili delle nostre vite siano tutti intrecciati tra loro. Basterà strapparne uno solo per modificare il destino di tutti. Quest’anno il GTC porta in scena “Antigone – il filo strappato “. È lo “strappo” della protagonista a mettere in moto gli eventi che porteranno alla tragedia per tutti i personaggi. Creonte, il sovrano della città di Tebe, è convinto che solo applicando rigorosamente la legge si possa determinare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Antigone, adolescente ribelle e nipote di Creonte, si rifiuta di obbedire ciecamente ad una legge che non lascia spazio alla morale e ai sentimenti. Polinice, fratello di Antigone, da tredici anni è sospeso tra la vita e la morte, tenuto in vita dalle macchine artificialmente. La legge di Creonte ha deciso così, la morale di Antigone non lo accetta. La tragedia non è fine a se stessa ma vuole indagare l’amore in tutte le sue forme: l’amore fraterno, l’amore filiale, l’amore per la legge, l’amore per la giustizia e l’amore per la Vita. Non vedremo sangue e neppure morti, racconteremo semplicemente i fatti così come sono avvenuti in un luogo lontano eppure vicino, in un tempo sospeso tra passato e presente, convinti che il passare dei secoli non abbia cambiato i bisogni dell’Uomo”.

Lo spettacolo è in programma alle ore 21, ingresso a offerta libera.