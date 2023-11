Brucia un’auto a Gavirate in via Marconi, fiamme in un garage: vigili del fuoco sul posto

Una corte nel pieno centro di Gavirate, zona oratorio, si è riempita lunedì mattina di un acre fumo nero visibile a distanza per via degli pneumatici e degli interni di un’utilitaria andata in fiamme.

Subito è stato allertato il 112 che ha mandato sul posto, in via Marconi al civico 7, ben due mezzi dei vigili del fuoco (uno dal comando centrale di Varese e l’altro dal distaccamento di Ispra) che hanno domato le fiamme; sono stati anche allertai i carabinieri della vicina Stazione.

Per il momento sono ignote le cause del rogo che ha completamente distrutto l’auto all’interno di una rimessa posizionata in una corte della cittadina.

L’allarme è scattato passate le 12, ma verso le 14 i mezzi erano ancora sul posto. Non si segnalano feriti, né persone evacuate.