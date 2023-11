Crac del Varese Calcio, Massimo Trainito condannato a 2 anni

Per il fallimento del Varese Calcio avvenuto 7 anni fa il giudice di Varese in composizione collegiale ha pronunciato martedì la condanna a carico dell’imprenditore Massimo Trainito, ex vice presidente del club biancorosso (a destra nella foto, in primo piano Alì Zeaiter ex presidente del club).

La pena stabilita corrisponde alla metà della richiesta del pubblico ministero (4 anni), dunque corrisponde a due anni di reclusione. Trainito, accusato di una bancarotta fraudolenta “per distrazione” cioè per aver asportato parte del patrimonio societario per un importo di 50 mila euro potrà fare appello, non prima del deposito delle motivazioni, dopo il quale “valuteremo, ha specificato il legale avvocato Matteo Pelli. Resta ancora aperta la posizione del presidente Alì Zeaiter la cui udienza preliminare è fissata a gennaio.