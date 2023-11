Enzo Iacchetti, Giuseppe Armocida e Betty Colombo per il 51mo numero di Menta e Rosmarino

Domenica 26 novembre alle 17 al Cinema Teatro Duse di Besozzo si terrà la presentazione del 51mo numero della rivista “Menta e Rosmarino”.

Dopo il saluto delle autorità, a presentare la rivista sarà il professor Giuseppe Armocida, storico della medicina. Subito dopo sarà la volta di Enzo Iachetti che dialogherà con Betty Colombo, ospite molto caro al pubblico di Menta e Rosmarino:

La presentazione della rivista rappresenta ormai, per il territorio dei laghi, un classico appuntamento. Questa volta si tratta del 51° numero della rivista, un traguardo importante.

Era il lontano anno 2001 quando un gruppo di avventurosi si mise in testa di dare alle stampe un giornaletto con il romantico fine di “dare gusto, profumo e sapore alla vita del paese”. Tante cose sono cambiate dal giornale di allora, ma l’intento di dare voce ai valori della tradizione, in particolare al bisogno di radici e di comunità in un’epoca di spaesamento e insicurezza è rimasto intatto.

Al termine (18.20) la Pro Loco di Besozzo, coorganizzatore della serata, farà “gli onori di casa” intrattenendo i presenti con un rinfresco.