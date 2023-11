Il Comune di Busto Arsizio cerca tirocinanti attraverso il progetto DoteComune

Anci Lombardia ha pubblicato l’avviso n. 33/2021 di DoteComune 2021 per la selezione di tirocinanti da inserire nei Comuni della Lombardia. Il Comune di Busto Arsizio ha richiesto 3 tirocinanti per 6 mesi da inserire presso l’Ufficio Anagrafe, la Segreteria Polizia Locale e l’Ufficio Tributi/Economato (data di attivazione tirocinio 19/12/2023). L’avviso è attivo fino al 28/11/2023 e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.dotecomune.it.

DoteComune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e i Comuni che hanno aderito. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini. Il progetto può avere una durata di 3, 6, 9 o 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali circa.

Sono destinatari del Programma “DoteComune” cittadini disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Lombardia. Non possono accedere al suddetto Programma: i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata; i soggetti occupati che siano impossibilitati a partecipare alle attività formative e a garantire la presenza quotidiana nella sede operativa per lo svolgimento di 4 ore di attività come previsto dai progetti di tirocinio. Compatibilmente con quanto previsto al punto precedente, possono partecipare al Programma i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e altre indennità).

È previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia. È possibile candidarsi ad un solo progetto in un solo ente ospitante.

È necessario presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 28 novembre 2023, secondo le modalità previste nel bando, tramite PEC o mail all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it oppure direttamente all’Ufficio Protocollo – via F.lli d’Italia, 12 (Orari ordinari di apertura: Lunedì, mercoledì, e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30).

Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate esclusivamente attraverso il sito internet dell’Ente www.comune.bustoarsizio.va.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. La pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Personale al numero 0331 390224.