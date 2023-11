In mostra in biblioteca a Samarate le opere di Diana Aramini

Dal 4 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 la Biblioteca di Samarate presenta, in mostra personale, le opere d’arte della pittrice samaratese Diana Aramini.

Artista autodidatta, esprime coi colori tutta la sua innata passione per l’arte. “Il mio lavoro artistico è sempre accompagnato da un sottofondo musicale che mi separa da ciò che ho intorno per poter elaborare le emozioni. Musica ed arte viaggiano su un unico binario. Non riesco ad immaginare una vita in bianco e nero, per questo nei miei quadri uso sempre colori accesi, vivi”.

L’Inaugurazione si terrà lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 18.00 con presentazione e introduzione alla mostra con l’artista, consigliata la prenotazione via mail scrivendo a biblioteca@comune.samarate.va.it o chiamando lo 0331720252.

La mostra sarà sempre visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca che trovate qui di seguito:

Lunedì: 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

Martedì: 10.00 – 13.00

Mercoledì: 16.00 – 22.00

Giovedì: 16.00 – 19.00

Venerdì: 8.30 – 13.00

Sabato: 9.30 – 13.00

Biblioteca di Samarate

Via Borsi, 1

Tel: 0331720252

E-mail: biblioteca@comune.samarate.va.it

www.comune.samarate.va.it

Fb: @bibliotecasamarate