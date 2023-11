La neve saluta novembre, giovedì i primi fiocchi

Arriva la prima neve che saluta novembre e dà il benvenuto a dicembre.

Per la giornata di giovedì 30 novembre il Centro Geofisico Prealpino prevede: “Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse. Limite neve probabilmente fino a quote collinari al mattino, in rialzo oltre 1000 m nel pomeriggio”.

In sostanza, potrebbe nevicare ma con quantitativi modesti e le precipitazioni andranno via via a diradarsi già in mattinata e saranno miste ad acqua.

Le temperature scenderanno, ma per una vera nevicata di Natale si dovrà aspettare anche un po’.