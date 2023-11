L’amore non alza le mani: la testimonianza della secondaria “Galvaligi”

“L’amore non alza le mani, l’amore ti prende per mano“: è lo slogan scelto dai ragazzi delle terze della scuola secondaria “Galvaligi” per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre. Con un giorno di anticipo, durante la mattina di venerdì 24, i ragazzi si sono ritrovati negli spazi esterni della scuola per accompagnare ufficialmente la collocazione di una panchina rossa, offerta dal Comitato genitori, come simbolo ormai riconosciuto di contrasto agli abusi contro il genere femminile. Galleria fotografica “L’amore non alza le mani” alla scuola Galvaligi 4 di 9 L’evento, che ha visto la partecipazione della dirigente Ilaria Maci, dei sindaci di Solbiate Arno, Battiston, di Carnago, Carabelli, di Oggiona con Santo Stefano, Canaglia, dei carabinieri di Albizzate e di alcuni genitori, ha rappresentato il culmine di un percorso sviluppato durante le ore di educazione civica in cui gli alunni hanno riflettuto sul tema, purtroppo sempre attuale, come dimostrano le cronache recenti.

I ragazzi hanno elaborato vari slogan scegliendo, infine, quello più efficace per loro, facendo della frase: “L’amore non alza le mani, l’amore ti prende per mano” la stampa di una targhetta fissata alla panchina. Inoltre, sono stati realizzati cartelloni, magliette e disegni sulla violenza delle donne nel mondo, così come su quella che talvolta colpisce le nostre parenti, amiche, vicine di casa. Durante l’inaugurazione della panchina, tutti i lavori sono stati messi in mostra e le maglie sono state indossate da alcuni ragazzi, che hanno dato vita ad una sorta di rappresentazione sul tema.

La panchina e gli elaborati del percorso potranno essere ammirati durante gli open day di domani 25 novembre, dalle 9.15 alle 11.45, e del 4 dicembre, dalle 17 alle 19.