L’eccellenza dei vini varesini si presenta al pubblico e ai ristoratori

Applicare la stessa virtuosa attenzione riservata al cibo locale e a km zero anche alla scelta dei vini si può. Tanto più ora che la produzione di vini varesini cresce nei numeri (una nuova azienda e tre nuove cantine solo nell’ultimo anno) e, soprattutto, nella qualità. Prova ne è l’inserimento dei Vini varesini nella guida Slow wine 2023 di Slow food, punto di riferimento per i ristori.

Questo l’obiettivo dell’ottava edizione della Rassegna del Vino Varesino che si terrà in Sala Bergamaschi a Induno Olona, domenica 12 novembre dalle 10 alle 18,30 per il pubblico e l’indomani, lunedì 13 novembre, per i ristoratori e gli esercenti delle categorie Oreco, cui è riservata una presentazione con degustazione ad hoc.

«Per la prima volta i vini varesini sono presenti nella guida di Slow food a testimonianza della crescente qualità della produzione varesina – spiega Marco Visconti, presidente dell’associazione Vini Varesini – invitiamo le persone e soprattutto i ristoratori del territorio ad assaggiare i nostri prodotti perché sempre di più possano essere inseriti e scelti nei menù dei locali di Varese e provincia».

Alla Rassegna del vino varesino parteciperà Slow Food, con un incontro domenica mattina per la presentazione della guida slow wine, e sarà presente e sarà presente con uno stand la Formaggella del Luinese, unico prodotto D.o.p della nostra provincia con riconoscimento europeo.

De seguito le cantine presenti all’8^ edizione della Rassegna dei vini varesini

Cantina TorreRossa di Travedona

Cassiciacum di Casciago.

Cascina Ronchetto di Morazzone

Ca’ Dell’ Orsa di Viggiù

I Due Filari di Gavirate

Emotion Green Wine di Casciago

Cascina Piano di Angera

Cascina Filip di Travedona

Tenuta Tovaglieri di Golasecca