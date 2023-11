Natale Pop a Castellanza con videomapping, eventi e concerti per tutti i gusti

Spettacoli di luce, concerti, musical, rappresentazioni teatrali, eventi per piccoli e grandi e mercatini natalizi. Sarà anche quello del 2023 un Natale ricco di emozioni quello che andrà in scena a Castellanza con il progetto “Accendi il Natale”, definito dal sindaco Mirella Cerini, «un vero e proprio percorso di iniziative che coinvolgeranno l’intera comunità».

UN ALBERO DI PACE

Il cartellone, curato dall’amministrazione comunale di Castellanza, in collaborazione con qualificati operatori del settore, avrà inizio il 1 dicembre con “Accendiamo l’Albero”: quest’anno saranno i bambini delle scuole primarie cittadine ad addobbare l’abete posizionato all’ingresso del municipio con le palline a tema pace (una per classe). Il momento inaugurale, realizzato in collaborazione con il Comitato Genitori dell’istituto Manzoni, è programmato per le 17. Sono invitati anche gli alunni delle scuole Pomini e Cantoni.

SPETTACOLO DI LUCI IN MUNICIPIO

Insieme ai concerti, musical e mercatini, c’è il grande ritorno, dopo un anno di stop per ragioni di “risparmio energetico”, del videomapping che anche in questa edizione sarà proiettato sulla facciata di Villa Brambilla a partire dall’8 dicembre (prima proiezione alle 18.45). Quest’anno il tema sarà il Natale Pop: lo spettacolo di proiezioni di luce e musica della durata di 20 minuti (in copertina una immagine di repertorio delle scorse edizioni) avrà una elaborazione grafica ancora più “spinta” per rendere l’esperienza ancora più immersiva. Si sta valutando di tenere aperto il municipio dalle 18 alle 20 per accogliere il pubblico all’interno della cancellata.

Da evidenziare anche il concerto per l’Immacolata in programma il 2 dicembre nella chiesa di San Giulio: i protagonisti saranno gli studente del Conservatorio e della scuola Clausio Abbado di Milano uniti nella Ensemble Cantus Orphei per offrire offrire al pubblico un programma colto e raffinato di musica sacra ispirata alla Madonna con il concerto “Ostende partum virginis: Maria e la musica antica”

Gli eventi del del Natale daranno anche il via ai festeggiamenti per i 50 anni dell’elevazione a città di Castellanza: «i cinquant’anni dalla sua elevazione a città: «È un traguardo che interpella il senso di appartenenza di ciascuno e la qualità della nostra amicizia civica. Mentre ringraziamo tutte le realtà che a vario titolo partecipano alla costruzione del progetto, auguriamo fin da ora serene festività natalizie a tutti», è il commento di Davide Tarlazzi, Assessore alla Cultura e all’Istruzione della Città di Castellanza.

Il calendario delle proposte di ACCENDI IL NATALE

VENERDI’ 1 DICEMBRE 2023

Adiacenze Palazzo Municipale – ore 17

ACCENDIAMO L’ALBERO

In collaborazione con il Comitato Genitori I.C. Manzoni

SABATO 2 DICEMBRE 2023

Chiesa San Giulio – ore 21

CONCERTO PER L’IMMACOLATA

“Ostende partum virginis: Maria e la musica antica”

Ensemble Cantus Orphei, direttore F. Lerro

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023

Piazza San Bernardo

MERCATINO DI NATALE della Pro Loco dalle ore 9

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

Teatro di via Dante – ore 21

Spettacolo teatrale: “TRAME DI DONNE IN VETTA” – Corderosa

a cura del CAI

VENERDI’ 8 DICEMBRE 2023

Cortile Palazzo Municipale – ore 18,45

INAUGURAZIONE VIDEOMAPPING

con la Banda S. Cecilia e castagne/vin brulè degli Alpini.

Il videomapping si accenderrà ogni giorno dalle ore 17.30 alle ore 23.30 fino al 6 gennaio

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2023

Biblioteca Civica, ore 21

INCONTRO CON L’AUTRICE

“La regina dei colori” di Valeria Corciolani

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

– PAM – Cascinetta – ore 9,20

“BABBO RUN” – corsa ludica-motoria (km. 9)

a cura di ASD Freerunners Team – € 6/12

– Teatro di via Dante, ore 21

SABATO ITALIANO

Concerto di Natale del Corpo Musicale S. Cecilia

MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE 2023

Biblioteca Civica, ore 16,45

Leggi…AMO il Natale

Letture per bambini dai 3 ai 6 anni

SABATO 23 DICEMBRE 2023

Teatro via Dante – ore 21

MUSICAL PER FAMIGLIE “Bentornato Babbo Natale”

Fondazione Aida di Verona – € 5,00

Prevendita c/o “14 Art Gallery Cafè” Via Vittorio Veneto 19, Castellanza

DOMENICA 31 DICEMBRE 2023

Teatro via Dante – ore 21

SPETTACOLO DI CABARET “Brindiamo al 2024”

con Max Pisu e Valerio Lo Verso – € 18,00

Prevendita c/o “14 Art Gallery Cafè” Via Vittorio Veneto 19, Castellanza

LUNEDI’ 1 GENNAIO 2024

Biblioteca Civica – ore 16

CONCERTO DI CAPODANNO

1° evento per i 50 anni di elevazione a Città

a cura della Scuola di Musica Niccolò Paganini

SABATO 6 GENNAIO 2024

Teatro via Dante – ore 21

MUSICAL “Sisters”

Compagnia Amici per un sogno di Gravellona Toce

a cura di La Mensa del Padre Nostro – € 15,00

Prevendita c/o “14 Art Gallery Cafè” Via Vittorio Veneto 19, Castellanza