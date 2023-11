Passi, voci, sguardi: la II edizione in mostra a Busto Arsizio

II° edizione di PASSI, VOCI, SGUARDI, mostra visitabile da lunedì 13 a venerdì 24 novembre presso le scuole Manzoni di Busto Arsizio.

Nel mese di ottobre, in occasione del DonoDay23, Auser Insieme Busto Arsizio ha organizzato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la seconda edizione dell’iniziativa “PASSI, VOCI E SGUARDI- II° ed.: luoghi di memoria e cultura”

Auser ha aperto uno spazio di confronto intergenerazionale in cui riflettere insieme e fare memoria del passato e del presente attraverso alcuni luoghi di memoria e cultura della città: in occasione dei 120 anni delle Scuole Primarie Manzoni Auser ha coinvolto, nella ricerca di riflessioni e ricordi, studenti e insegnanti della scuola, alcuni ex alunni e gli anziani de “La Provvidenza”.

L’esperienza è proseguita attraverso tre passeggiate intergenerazionali dedicate a bambini ed anziani secondo un percorso che si è mosso tra le vie del centro tra architettura e filosofia con l’accompagnamento dell’Arch. Carlo Valentini e della Dott.ssa Michela Volfi con Propositi di Filosofia e che si sono concluse con laboratori presso la Biblioteca Civica.

In queste settimane Auser ha raccolto i “ricordi ad inchiostro” degli ex alunni; i bambini e le bambine hanno contribuito con le loro riflessioni attraverso disegni e fotografie.

La seconda edizione di PASSI, VOCI, SGUARDI si conclude ora con una mostra che raccoglie questo patrimonio collettivo organizzata dai volontari AUSER e collocata presso le scuole Manzoni.

Sarà visitabile a partire da lunedì 13 fino a venerdì 24 novembre presso la scuola Primaria Manzoni, nel pomeriggio del 3 Dicembre si sposterà alla sala della Pro Busto durante la Festa del Volontariato di Auser.