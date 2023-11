Sinner guida l’Italia: dopo 47 anni la Coppa Davis torna azzurra

(Foto Facebook – FITP Tennis)

Domenica 26 novembre resterà per sempre un giorno storico per il mondo del tennis in Italia: la nazionale guidata al capitano Filippo Volandri ha vinto a Malaga la Coppa Davis – la “coppa del mondo” del tennis – dopo 47 anni dall’ultima volta, quella celeberrima del 1976 con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, capitano non giocatore Nicola Pietrangeli contro il Cile.

A segnare un altro solco nella storia italiana sono Matteo Arnaldi e Jannik Sinner che vincono le due partite del singolo nella finale contro l’Australia, riuscendo a sollevare il trofeo senza aver bisogno della “bella” del doppio. Il sanremese classe 2001, scelto al posto di Lorenzo Musetti, sconfitto ieri contro la Serbia, ha superano in tre set Alexei Popyrin (7-5 2-6 6-4), mentre a conquistare la partita che vale il titolo è Jannik Sinner – e chi altrimenti? – che batte in due set Alex De Minaur (6-3 6-1) con un dominio totale del gioco e degli scambi.

Un ulteriore attestato di grandezza per l’altoatesino, che grazie alle vittorie in semifinale con la Serbia nel singolo contro Novak Djokovic e nel doppio – assieme a Lorenzo Sonego – contro la coppia Djokovic-Kecmanovic aveva permesso agli azzurri di arrivare all’ultimo atto della massima competizione tennistica dedicata alle nazionali.