Tegola Openjobmetis: frattura alla mano per McDermott

Dopo l’infortunio alla spalla di Matteo Librizzi (tutt’ora con l’articolazione immobilizzata: deve ancora avviare la rieducazione), un’altra brutta notizia arriva dalla infermeria di casa Openjobmetis: Sean McDermott si è fratturato la mano e starà fuori almeno un mese.

«A seguito dell’infortunio patito ieri in occasione della gara di LBA contro Scafati – scrive il club in una nota -, McDermott è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura alla mano destra. Il giocatore sarà rivalutato in quattro settimane».

L’ala 27enne si era fatta male alla mano negli ultimi scampoli della partita di domenica 19 vinta contro Scafati ed era uscito con una borsa del ghiaccio, dolorante, dalla Itelyum Arena. Come anticipato nella cronaca del match, il verdetto era stato rinviato a oggi quando lo staff medico ha sottoposto McDermott alla radiografia di controllo.

La diagnosi più precisa parla di frattura della base del metacarpo e, come già spiegato, l’infortunio verrà rivalutato tra un mese. Per Bialaszewski a questo punto le cose si complicano viste le rotazioni già non abbondanti e ora accorciate di due uomini. La strada più percorribile è quella di utilizzare in quintetto base Woldetensae, di dare maggiore spazio a Virginio e al limite concedere qualche scampolo anche al giovanissimo Elisee Assui che è già sceso in campo in coppa (come pure Zhao tra gli esterni) e che ha esordito in Serie A a Venezia (1′).

L’alternativa sarebbe quella di andare sul mercato ma, conoscendo la società, sarà una strada che ben difficilmente sarà percorsa un po’ per i costi un po’ per la filosofia che predilige la crescita degli uomini già a disposizione. Certo è che la situazione si complica perché la OJM perde un uomo che in campionato sta segnando 14,8 punti con 4,3 rimbalzi a partita.