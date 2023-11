“Un altro domani” di Silvio Soldini apre Glocal DOC

L’intenso documentario di Soldini e Mainardi offre uno sguardo profondo sulle relazioni interpersonali, per capire da dove nasce la violenza. Appuntamento al cinema Nuovo alle 18.30 di sabato 4

Apre con un evento speciale fuori concorso, il docufilm “Un altro domani” di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi, la prima edizione di Glocal DOC (Leggi tutto il programma). L’appuntamento è al cinema-teatro Nuovo in via dei Mille a Varese alle 18.30 di sabato 4 novembre, per la prima proiezione legata al concorso organizzato nell’ambito di Festival Glocal e dedicato ai documentari.

L’intenso documentario di Soldini e Mainardi offre uno sguardo profondo sulle relazioni interpersonali, cercando di comprendere dove, quando e perchè la violenza subentra nei rapporti, qual è il primo seme della violenza e in che modo si può reagire per evitare di sprofondare in un abisso oscuro dal quale è difficile uscire.

Un affresco sugli esseri umani, composto da testimonianze di persone che si sono rese responsabili di violenza, di maltrattamenti, di soprusi psicologici nei confronti delle loro vittime. Inoltre, verranno coinvolti orfani di femminicidio, ma anche tutti coloro che ogni giorno si occupano di questo dramma sociale: la Polizia di Stato, i magistrati, gli avvocati, i centri antiviolenza, gli psicologi e i criminologi che seguono percorsi di recupero dedicati agli uomini. L’indagine giungerà infine ad argomenti che riguardano la cultura del nostro Paese, dove il delitto d’onore è stato contemplato dalla legge per decenni e il patriarcato è difficile da superare in maniera definitiva.

Sarà presente all’incontro la co-regista Cristiana Mainardi che sarà introdotta da Rossella Dimaggio, assessore alle pari opportunità del Comune di Varese, e Marzia Giovannini, presidente di EOS – Centro ascolto donna Varese. Modera Stefania Radman, giornalista di VareseNews.

EVENTO SPECIALE FUORI CONCORSO

Regia di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi

Produzione: ITALIA

Durata: 1h 49′

Ingresso gratuito.

Prenotazioni aperte cliccando qui

