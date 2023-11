Una cena inclusiva a Varese con la Cooperativa La Corte

Magia e pasta fresca il tutto in un clima inclusivo. È questo il menu della cena inclusiva che si terrà venerdì 4 novembre al Fuoricontesto di Varese (via Dunant) con i ragazzi della Cooperativa Sociale La Corte.

Nel 2021 il nostro progetto di inclusione ha fatto un ulteriore passo avanti! Abbiamo aperto a Varese, in Via Dunant 2, Fuoricontesto con Cafè21: un progetto di ristorazione sociale all’interno della sede della Croce Rossa di Varese. L’investimento è stato importante, ma la volontà di dare un’opportunità a un numero sempre maggiore di persone con disabilità non ci ha fatto dubitare un attimo sulla bontà di questa iniziativa: siamo consapevoli di quanto sia importante per loro e per le loro famiglie.