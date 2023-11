Vent’anni e una nuova sede. La protezione civile di Angera festeggia sul lungolago

Due giorni intensi di esercitazioni, di condivisione e di incontro con i cittadini. Nel weekend del 25 e 26 novembre, la Protezione civile di Angera ha organizzato una serie di attività sui pratoni di piazza Garibaldi in riva al Lago Maggiore. Un evento promosso per far conoscere le attività, le squadre e i mezzi utilizzati nelle attività di soccorso ed emergenza ma anche per festeggiare l’anniversario dei primi vent’anni dalla costituzione della protezione civile angerese

«Il nostro gruppo è composto da 18 operatori – spiega Nicola Lavella, coordinatore della Protezione civile di Angera e tra i promotori dell’iniziativa – siamo specializzati in alcuni ambiti come il dissesto idrogeologico e l’antincendio boschivo in collaborazione con i gruppi provinciali». La giornata di sabato è stata dedicata alle esercitazioni mentre domenica si è tenuta la vera festa con il coinvolgimento del pubblico e soprattutto dei bambini.

«È un momento importante – prosegue Lavella – perché abbiamo anche inaugurato la nostra nuova sede». All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Angera, Marcella Androni e alcuni rappresentanti dell’amministrazione cittadina. L’appuntamento che ha richiamato moltissime persone sul lungolago è stato organizzato in collaborazione con il gruppo provinciale e la Provincia di Varese e ha visto la partecipazione di diverse squadre di volontari provenienti da tutto il Varesotto con la presenza di Vigili del fuoco, Cva e associazioni di soccorritori.