Vharese due volte tricolore nelle bocce

I Campionati Italiani di bocce Dir (per disabili intellettivi e relazionali) sono stati tra i più difficili perché le convocazioni erano state fatte dai Comitati Regionali in base ai risultati ottenuti nell’arco dell’intera stagione passata. A Padova erano presenti i migliori di ogni categoria, ma gli atleti del Vharese, affiliati alla Uisp, hanno quel qualcosa che altri non hanno e che spesso abbiamo chiamato “spirito del Vharese”.

A causa di accoppiamenti non benevoli (così ha voluto la sorte), le eliminatorie degli atleti del Vharese si sono chiuse punto a punto. Peccato che per i Tenconi Brothers, (Antonio e Fabio), per la coppia formata da Stefania Capece e Joseph Guzzi, per Emanuela Napoli e Fabio Cattaneo nell’individuale il cammino in questi Campionati non è andato a buon fine nonostante le ottime prestazioni fornite.

Meglio è andata per la coppia formata da Fabio Cattaneo e Federico Musazzi nella categoria C21 e a Joseph Guzzi nel singolo categoria B che sono arrivati in finale. Nel match per lo “scudetto” Cattaneo e Musazzi hanno messo le carte in tavola avvantaggiandosi nel punteggio e gestendo la gara fino alla fine e conquistando il titolo italiano sovvertendo i pronostici.

Joseph Guzzi ha dovuto inseguire perché il suo avversario è andato in fuga arrivando a un passo dalla vittoria. A quel punto è entrato in campo Thierry e prima di tutto ha tranquillizzato Joseph che ha iniziato una rimonta che a molti sembrava impossibile e riuscendo a centrare un meritatissimo titolo Italiano.

Le vittorie tricolori sono di Fabio, Federico e Joseph ma vanno condivise con tutti i compagni del settore bocce e, soprattutto, con i tecnici e responsabili Paolino Bistoletti, Emilio Giuseppe “Giovanotto” Cattaneo e Thierry Bossi.

Un grande in bocca al lupo ai ragazzi per le prossime sfide e, soprattutto, forza Vharese. La città fa il tifo per voi che con la vostra concentrazione e il vostro impegno ci dimostrate che ogni sfida è possibile, basta mettercela tutta.