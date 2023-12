A Cocquio Trevisago la prima edizione della “Babbo run”

Sarà una domenica speciale quella del 10 dicembre a Cocquio Trevisago perché si terrà la prima edizione della “Babbo run” una camminata nin competitiva per adulti e bambini (ma gli adulti meglio se vestiti da Babbo Natale).

Alle 10 è prevista la partenza per una camminata non competitiva di circa 4 km lungo il paese di Cocquio Trevisago (con un passaggio in Sacra famiglia per un saluto dall’esterno ai degenti).

Al ritorno premiazioni ai bambini ed al “Babbo run“ più simpatico. A mezzogiorno pasta e fagioli gratis offerta dagli “Amici di Cocquio Trevisago“ (con menù aggiuntivo per chi volesse anche altro), pomeriggio dedicato ai bambini con laboratori e divertimenti vari.

E a metà pomeriggio arriva un vero Babbo Natale che raccoglierà le letterine dei bambini.

Info e prenotazioni (queste ultime particolarmente gradite): 340 6180214 – 328 7589501 – 340 3160723.