A Tradate Partecipare sempre e Partito Democratico insieme per sostenere il candidato sindaco Pietro Vanzulli

Partito democratico e Partecipare sempre, la lista civica dell’ex sindaco Laura Cavalotti, lanciano un messaggio di unità e con largo anticipo sulle elezioni amministrative della primavera 2024, annunciano che sosterranno insieme il candidato sindaco Pietro Vanzulli.

Questa sera, martedì 5 dicembre alle 21 a Villa Truffini, in un incontro pubblico i due gruppi presenteranno il candidato e le ragioni di questa scelta.

«Da tempo i cittadini tradatesi chiedono e meritano di avere una alternativa seria e credibile all’attuale amministrazione. È arrivato il momento di cambiare e di cambiare in meglio – spiegano Laura Cavalotti e Marco Viscardi – Per questo motivo il Partito Democratico e la Lista Civica lanciano un messaggio di unità alle persone che hanno a cuore la nostra città ed il suo futuro. Abbiamo l’ambizione di essere il fulcro di un’alleanza larga e partecipata che possa attrarre forze civiche e politiche presenti sul nostro territorio, con l’obiettivo di vincere le elezioni amministrative del 2024 e di dare finalmente a Tradate una visione di futuro ed una programmazione di largo respiro che è mancata in questi ultimi sette anni».

«E’ necessario proporre un profondo rinnovamento che possa coinvolgere tutti quei cittadini che non condividono le politiche dell’attuale amministrazione tradatese. Per questo motivo abbiamo scelto insieme una persona competente e preparata, espressione della società civile e senza un passato politico, in grado di portare quella ventata di rinnovamento necessario per la nostra città».

Sposato, padre di un bimbo, di professione avvocato, Pietro Vanzulli ha 45 anni ed è da sempre “orgogliosamente tradatese”. Ha studiato in città fino al diploma, per poi conseguire la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano. E’ specializzato nella materia della responsabilità civile, dell’arbitrato e dei diritti della personalità, con un master in diritto societario e uno in proprietà intellettuale.