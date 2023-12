“Arte in libertà”, la mostra con i lavori realizzati in carcere

Appuntamento alla Biblioteca “Bruna Brambilla” – Istituto Anna Frank (Via Carnia 155, Varese) dove è in programma la mostra “Arte in libertà” con alcuni lavori realizzati all’interno della Casa Circondariale di Varese, nell’ambito di un progetto di educazione alla bellezza coordinato dal prof. Ignazio Campagna. In programma dal 6 al 20 dicembre 2023. L’inaugurazione è per mercoledì 6 dicembre, alle 17.30.

Ignazio Campagna è nato nel 1956 a Bagheria (PA) si trasferisce a Viggiù nel 1969. Qui, apprende i primi passi nell’arte della scultura, grazie all’insegnamento degli scalpellini viggiutesi. Frequenta il Liceo “A. Frattini” di Varese dove nel 1977 consegue la Maturità Artistica. Nel 1981 ottiene il diploma di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Successivamente ha insegnato scultura e discipline plastiche al Liceo Artistico di Varese. Dal 2012 al 2019 è stato Conservatore dei Musei Civici Viggiutesi Enrico Butti. Al suo attivo ha numerose mostre personali, Concorsi per idee, collettive in Italia e all’estero. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. Contatti: www.campagnaignazio.it