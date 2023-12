Arriva la sera in Pediatria all’Ospedale Del Ponte. La malinconia per essere ricoverati la Vigilia di Natale si fa sentire. Fuori è buio, ci sono le stelle, si scruta il cielo per vedere se appare la slitta.

Galleria fotografica Babbo Natale in Pediatria all’Ospedale Del Ponte 4 di 13

Ed ecco che, improvvisamente, si avverte uno strano profumo, un dolce tintinnare di campanelli, una zampogna e un’armonica che suonano una melodia natalizia, voci soavi che cantano. E le luci si riaccendono.

Che succede? Genitori e bambini si affacciano in corridoio con aria interrogativa. Ma è Babbo Natale, quello vero, con gli elfi, le renne e soprattutto con tanti giochi, accompagnato dai volontari de Il Ponte del Sorriso, che nemmeno la notte di Natale fanno mancare la loro presenza in corsia.

I bambini ridono felici, mentre i genitori non riescono a trattenere lacrime di commozione, quando la musica dello zampognaro Mugno con i suoi amici e i canti del coro di allievi ed ex allievi del Liceo Musicale di Varese, invadono il reparto.

Il Ponte del Sorriso aveva avvisato per tempo Babbo Natale che tanti bimbi, soprattutto piccoli, sarebbero rimasti in ospedale ed il buon vecchio vestito di rosso non si è dimenticato di nessuno, nemmeno dei bambini in attesa al Pronto Soccorso Pediatrico.

Tutti insieme poi in sala giochi per il taglio del classico maxi panettone, donato dall’Associazione Panificatori di Varese.

Qualche lacrima, tenerezza, emozione e tanti sorrisi hanno sostituito la tristezza.

E la magia del Natale ha scaldato il cuore anche in ospedale.