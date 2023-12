Babbo Natale, polenta e presepio artistico: Gemonio si prepara alle feste

La pizzoccherata di fine novembre ha spianato la strada per gli eventi natalizi a Gemonio. Nei giorni scorsi il centro del paese si è abbellito con le luminarie e l’albero posizionato in piazza Vittoria dal Comitato Gemonio Feste (foto in alto di Ulisse Piana) mentre domenica 17 è prevista una lunga mattinata di festa.

In quell’occasione infatti, al termine della messa delle 10,30 (quindi intorno alle 11,30) è previsto l’arrivo in piazza di Babbo Natale, che distribuirà i regali ai più piccoli accompagnato dalle note del Corpo Musicale Gemoniese. A seguire, da mezzogiorno in avanti e sempre in piazza Vittoria, sarà possibile ritirare i gustosi piatti di polenta e spezzatino da asporto preparati dai cuochi della Pro Loco: per le porzioni (costo 10 euro) è necessario munirsi di contenitori adatti. In caso di maltempo la polenta sarà preparata e distribuita al parco delle feste di via Curti.

Nel frattempo nell’antica chiesa di San Pietro (quella che si trova nella parte bassa del paese all’incrocio tra la Varese-Laveno e la strada per Besozzo) stanno per essere ultimati i dettagli del Presepio Artistico, una tradizione che a Gemonio prosegue da oltre trent’anni. La Natività sarà aperta al pubblico a partire da venerdì 22 dicembre, sino a domenica 7 gennaio. Il presepio sarà aperto tra le 15 e le 18,30 mentre a Natale l’orario sarà 16,30-18,30.

Infine nella notte di Natale torna un’altra tradizione di lunga data: al termine della Messa di Mezzanotte ci sarà lo scambio degli auguri con panettone e vin brulé in piazza Vittoria, grazie alla collaborazione tra la Pro Loco e il Gruppo Antincendio che si occuperà di allestire e gestire il grande falò pubblico.