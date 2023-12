Chiude il negozio di dischi Musical Box di Besozzo, un pezzo di storia se ne va

Chiude il negozio di dischi Musical Box di Besozzo e un altro pezzo di storia se ne va. Antonella e Marco hanno deciso di dire addio al loro negozio: il 31 marzo 2024 chiuderanno ufficialmente i battenti dopo 42 anni di attività.

Galleria fotografica Musical Box, lo storico negozio di dischi aperto da 34 anni 4 di 16

Un negozio che è da sempre un punto di riferimento per gli appassionati di musica di tutta la provincia e non solo: «Il 14 febbraio 2024 facciamo 42 anni di attività – racconta Marco – Per noi questo negozio è sempre stato una casa ma è arrivato il momento di chiudere. Ringraziamo tutti i clienti e gli artisti che in questi anni hanno permesso di portare avanti il loro lavoro con tanto impegno e grande passione».

Musical Box di Besozzo si trova in Via XXV Aprile e la sua insegna è da sempre una istituzione. Negli anni ha accolto clienti da tutta la provincia, ma anche artisti. Ha organizzato eventi – il prossimo è per il venerdì 12 gennaio con la presentazione del libro di Mauro Zambellini e Marco Denti dedicato di Tom Petty – , anteprime live, presentazione di libri e molto altro.

Marco e Antonella hanno aperto questo negozio per passione come spesso ci hanno raccontato (puoi ascoltare qui sotto il podcast dedicato alla loro storia) fino ad oggi hanno cercato di superare le tante difficoltà di un mercato, quello musicale, in continuo cambiamento ma non è facile. Musical Box Besozzo è uno dei pochissimi negozi di dischi rimasti: nel Varesotto restano lo storico Carù Dischi di Gallarate, Varese Dischi a Varese e pochi altri.

Per i mesi di gennaio e febbraio nel negozio è prevista una vendita promozionale su tutto il catalogo in Cd (pop, rock, blues, jazz, classica) con sconti dal 30% al 60% con esclusione dei vinili e delle novità. Mentre il negozio, dal primo aprile verrà occupato da un’altra attività di cui ancora non sappiamo nulla.

Clicca sul bollino giallo per ascoltare il podcast