Il negozio di dischi Musical Box di Besozzo compie quarant’anni

Il negozio Musical Box di Besozzo compie quarant’anni. Fondato il 12 febbraio del 1982 da Marco Bossi e Antonella Gardoni, oggi è considerato una istituzione per gli amanti della musica e non solo. A livello nazionale si colloca tra le poche, rare e preziose realtà che in questi anni è riuscita a resistere ai cambiamenti del mondo discografico e all’arrivo di internet. Realtà storica, è da sempre un luogo per conoscere, ascoltare e imparare ad apprezzare musica. Punto di riferimento per il Varesotto, ha clienti anche nel resto d’Italia, sempre pronti a scoprire e riscoprire il vinile di una star mondiale della musica o l’ultima novità discografica (nella foto sopra Antonella e Marco con la cantante Arianna Antinori al centro, foto di Raffaele Della Pace).

«Questo negozio è nato grazie alla passione di Marco, senza di lui non sarebbe stato possibile. Io sono stata una buona spalla», racconta Antonella con la grinta che la contraddistingue. Un concentrato di energia e passione che in questi anni, i due compagni nel lavoro e nella vita, hanno messo a disposizione dei loro clienti, sempre pronti a dare buoni consigli e a regalare un sorriso. «Questi anni non sono sempre stati facili, anzi. Soprattutto l’ultimo periodo di pandemia ci hanno messo a dura prova, ma ora incrociamo le dita e andiamo avanti», continua Antonella.

Per i quarant’anni faranno presto una festa e un concerto con l’amico e musicista Paolo Bonfanti e altri ospiti, poi riprenderanno gli incontri dedicati ai libri e le presentazioni dei dischi. «Rimandiamo i festeggiamenti più avanti, la situazione ci costringe ad essere prudenti. Di sicuro però, non mancherà l’occasione per fare festa», continua.

Sulla pagina Facebook del negozio, gli auguri e i messaggi di affetto non mancano. In tanti, tantissimi, riconoscono che quel negozio di via XXV Aprile è un punto di riferimento per coloro che amano la musica, e non solo. «Siamo molto orgogliosi. Abbiamo iniziato quarant’anni fa, partendo da zero e siamo andati avanti sempre con le nostre forze. Questo negozio è stata la nostra scelta di vita», concludono.