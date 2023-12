Colombo: “Partita da 0 a 0. Stanzani ha portato freschezza col cambio modulo”

COLOMBO 1 «Nel primo tempo c’è mancato coraggio, forse perché abbiamo subito il peso della partita. Avevamo in campo 5-6 giovani e di questo bisogna tenerne conto. Ci siamo sbloccati mentalmente quando abbiamo inserito una punta in più in campo. La freschezza di Stanzani ci dato la forza per creare qualcosa di diverso»

COLOMBO 2 «Il cambio modulo? È una possibilità che teniamo in considerazione per il girone di ritorno, soprattutto quando ci manca un giocatore come Bertoni, un vero play, perché Fietta lo fa in maniera diversa. Abbiamo visto che quando dobbiamo costruire qui in casa senza Bertoni abbiamo fatto fatica. Su questo nuovo assetto stiamo lavorando in allenamento, magari il 352 ci dà più certezze però effettivamente dobbiamo anche cambiare qualcosa, perché non riusciamo più a reggerlo e oggi nel primo tempo abbiamo fatto molto poco. Come loro d’altronde: è stata una partita da 0 a 0. Avrei voluto farlo già all’intervallo».

COLOMBO 3 «Il cambio di Citterio? Ha un problema al piede, che gli si addormenta e perde sensibilità. Ha chiesto il cambio lui. Purtroppo abbiamo perso subito uno “slot”. Il cambio ci ha condizionato e ho dovuto aspettare a mettere Marano e Piran, perché non si sa mai come può evolversi la partita».

FIETTA 1 «Sono molto arrabbiato, non basta ciò che stiamo facendo, la colpa è della nostra paura e frenesia, dobbiamo imparare a gestire queste situazioni e la mia esperienza può aiutarci a riuscirci, ma tutti noi dobbiamo sacrificarci e dare qualcosa in più. Il periodo non ci aiuta, siamo in una situazione delicata e ciò rappresenta per noi un peso, ma per fortuna proviamo questo sentimento di pressione che aiuta i miei compagni per poter puntare di salire di categoria.

FIETA 2 «Non riusciamo a mantenere i ritmi costanti spesso durante le nostre partite abbiamo dei crolli. Mancanza di intesa di squadra e di comunicazione? Dobbiamo sfruttare i giorni di vacanza per ripartire in vista del girone di ritorno. Rimpianti per le occasioni mancate in questo girone di andata? Ormai sono andate, dobbiamo avere testa rivolta al futuro».