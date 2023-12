La Pro Patria si difende in casa: pari senza rete con la Pro Sesto

Termina 0 a 0 il primo degli spareggi salvezza a cui la Pro Patria sembra essere chiamata quest’anno.

Nell’ultima gara del 2023 e del girone di andata, i tigrotti bianco-blu si difendono per lunghi tratti nelle mura amiche dello Speroni contro la Pro Sesto, venuta a Busto Arsizio alla ricerca di una vittoria che avrebbe portato le due squadre a pari punti in classifica.

Una partita sporca e di duelli, con la partita che si è aperta solo dalla seconda metà della ripresa, quando il passaggio degli uomini di Colombo dal 352 al 3421 ha dato un po’ di vivacità al match.

L’ingresso in campo di Stanzani, in posizione di raccordo tra centrocampo e attacco, ha infatti permesso alla Pro Patria di accorciare le distanze tra gli 11 in campo e migliorare sensibilmente la prestazione della squadra, che fino all’ingresso del bolognese sembrava maggiormente intenzionata maggiormente a tenere al sicuro la porta al sicuro di Rovida, autore nella ripresa di una grande parata su Bussaglia e di un paio di altri interventi.

Il girone di andata termina così con 19 punti in altrettante gare. Difficilmente ripetere lo stesso standard darà ai bianco-blu garanzie di certa permanenza tra i professionisti, playout permettendo.

Aurora Pro Patria- Pro Sesto 0–0

Pro Patria (3-5-2) 1 Rovida; 21 Minelli, 19 Lombardoni, 6 Moretti; 28 Somma(Piran 90’), 17 Citterio(Mallamo 35’), 16 Fietta, 10 Nicco(Stanzani 64’), 3 Ndrecka; 11 Pitou(Marano 90’), 30 Castelli A Disposizione: 12 Mangano, 5 Bashi, 7 Stanzani, 8 Marano, 18 Piran, 24 Caluschi, 29 Zanaboni, 31 Mallamo All.: R. Colombo Pro Sesto (3-5-2) 1 Del frate; 17 D’alessio, 30 Toninelli, 65 Giorgeschi; 23 Mapelli, 18 Palazzi, 21 Bussaglia(Petrungaro 72’), 4 Gattoni, 3 Muarizii; 32 Sereni(Florio 88’), 98 Bruschi A Disposizione: 12 Formosa, 22 Botti, 16 Petrungaro, 26 Ferro, 28 Marchisano, 38 Boscolo Chio , 50 Iotti, 5 Marianucci, 80 Florio, 93 Guerrisi All.: F. Parravicini Sanzioni: Palazzi 82’, D’Alessio 85’ Angoli: (A.P.P: 3 – 69’, 77’, 89’ ; PST: 7 – 18’, 34’, 41’, 42’, 49’, 51’) Recupero: 1’, 3’ Direttore di Gara: E. Cerbasi di Arezzo Collaboratori: C. Robilotta di Sala Consilina, D. Singh di Macerata IV Ufficiale: M Menozzi di Treviso

