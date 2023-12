Dispersione idrica in corso Matteotti a Castellanza, incidenti e scivolate per il ghiaccio

Vigili del Fuoco di Legnano e Polizia Locale di Castellanza in corso Matteotti interessata da una importante dispersione d’acqua. Il guasto è stato registrato intorno alle 7 di questa mattina, giovedì 7 dicembre, e la concomitanza delle basse temperature ha favorito la formazione del ghiaccio. In queste ore si sono registrate cadute ed anche un incidente: un motociclista è scivolato ed è finito a terra. Il giovane di 17 anni è stato soccorso anche dal personale del 118, fortunatamente non riportato niente di grave e non è stato condotto in pronto soccorso.

Gli uomini del distaccamento di via Leopardi, sin dalle prime ore di questa mattina, si sono messi al lavoro per individuare il guasto con i tecnici e dare supporto ai cittadini. Con loro anche gli agenti del Comando castellanzese che oltre a gestire la viabilità hanno sparso il sale e dato supporto. Gli addetti ai lavori stanno cercando di sistemare la situazione.