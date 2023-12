Elezione del CAL in Provincia, il sindaco di Azzate fa un passo di lato: “Ma si ascolti il territorio”

A ormai una settimana dal primo tentativo di voto per il CAL (Consiglio delle Autonomie Locali), poi bloccato e rinviato dal presidente della Provincia Marco Magrini, l’appuntamento è stato riconvocato.

La nuova votazione è prevista in presenza per giovedì 7 dicembre e anche se preannunciato come un appuntamento tutt’altro che privo di tensioni ci sono segnali che potrebbero stemperare il clima in Provincia. A conferma di ciò arriva la presa di posizione del sindaco di Azzate Raffaele Simone che annuncia un passo di lato, quanto meno in termini ufficiosi.

La prima votazione, poi annullata dal Presidente Magrini “per problemi di natura informatica”, si stava concludendo proprio con l’elezione del sindaco azzatese a dispetto dell’accordo esistente tra le segreterie politiche sul nome del sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe Iocca.

Quello che ne è seguito è stato uno scontro politico alimentato dai sindaci che avevano lavorato all’opzione Simone sul quale è intervenuto anche il segretario leghista Andrea Cassani ricordando a tutti i primi cittadini del Carroccio l’aut aut aut a seguire le indicazioni del partito.

Il sindaco Raffaele Simone all’alba del voto precisa con un suo intervento le riflessioni nate da questa vicenda e, appunto, il suo passo di lato:

“In questi giorni ho letto diverse ricostruzioni, prese di posizioni e analisi sul tema, e allora, una volta per tutte, sono a rimarcare che la mia è stata una candidatura civica, richiesta e sostenuta da alcuni amministratori locali ed accettata per puro spirito di servizio verso il territorio; non contro o a favore di questo o quel partito ma unicamente a favore della nostra Provincia. Così come civica è l’amministrazione che guido da maggio 2023, composta da persone, da cittadini, con diverse sensibilità politiche che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per il proprio comune.

Ritengo altresì evidente che, visti i numeri della votazione online, si debba fare una riflessione generale, a livello di partiti politici, sul fatto che forse un maggior coinvolgimento delle amministrazioni e degli amministratori locali sarebbe auspicabile rispetto ad accordi partitici fra segreterie, su una votazione “tecnica” come quella per il Cal così come anche su altri temi.

Proprio seguendo lo spirito di servizio che mi ha portato a dare disponibilità per questa candidatura e poco interessandomi gli equilibri e le diatribe partitiche in senso stretto tengo prima di tutto, a ringraziare i 42 sindaci che si sono riconosciuti in questa candidatura e in seconda battuta, visto il contesto creatosi a seguito dell’annullamento (tra l’altro non ancora comunicato con atto formale) della votazione tenutasi il 28 novembre a non a fare un passo indietro, in quanto per il nostro territorio ci sono e ci sarò sempre, ma di lato, ritirando, quantomeno ufficiosamente, la mia disponibilità, con la speranza concreta che, ad ogni livello, si presti orecchio a quelle che sono le istanze di un territorio che, evidentemente, chiede di essere ascoltato”.

Raffaele Simone Sindaco di Azzate