I piccoli calciatori si sfidano a Ternate e a Varano per il Trofeo della Befana

Ritorna l’appuntamento con il Trofeo della Befana. La competizione organizzata a Ternate dalla Asd Ternatese quest’anno si allarga e include anche il paese di Varano Borghi. Centinaia i bambini pronti a sfidarsi a colpi di goal durante il periodo delle feste.

Il trofeo è cominciato mercoledì 27 dicembre e proseguirà fino all’Epifania. Ad inaugurare la gara sono i piccoli calciatori della categoria 2014, che si sfidano a Varano Borghi dal 27 al 29 dicembre. Dal 2 al 4 dicembre, comincia la seconda fase del trofeo: con le qualificazioni della categoria 2015. Le finali per entrambe le categorie si disputano invece il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio.

L’evento è organizzato a scopo benefico. Il ricavato del trofeo verrà infatti donato in beneficienza. In particolare, quest’anno a beneficiarne sarà l’associazione Il Ponte del Sorriso, per l’acquisto di coperte per il reparto di pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

Le squadre in gara sono: Caravate, Luino, Ternatese, Accademia Varese, Città di Varese, Mercallo, Arsaghese, Tre Valli, Cantello Belfortese, Bosto, Jeraghese, San Michele, Sommese e Accademia Bodio.