I Repubblicani di Marco Reguzzoni si incontrano a Cocquio Trevisago

Dopo aver conquistato Milano, con un pienone di pubblico e consensi alla Fondazione Stelline nella serata di presentazione della Scuola Quadri, ora I Repubblicani fanno tappa nell’alto Varesotto per portare avanti un percorso di presentazione e coinvolgimento. Il prossimo appuntamento si terrà domani (martedì 5 dicembre 2023), dalle ore 20:30, al Salone Teatro Soms di Caldana di Cocquio Trevisago, in vicolo Carlo Malgarini 3.

L’evento è stato organizzato per coinvolgere in particolare gli amministratori pubblici del territorio, senza distinzioni partitiche, ma con la sola volontà di raccontare le finalità dell’associazione politica, i progetti già messi in campo e l’impegno nei corsi di formazione. Uno zoom particolare riguarderà poi il ruolo dei Comuni, considerati dai Repubblicani gli enti di riferimento per il buon funzionamento della macchina pubblica.

Alla serata interverranno Marco Reguzzoni, fondatore e presidente dei Repubblicani, Danilo Centrella, sindaco di Cocquio Trevisago, e Annamaria Martelossi, già presidente del consiglio provinciale di Varese e promotrice di questa iniziativa indirizzata al rilancio della buona politica. Ma il vero scopo della serata è promuovere un confronto aperto su necessità e proposte, ascoltando la voce di sindaci, assessori, consiglieri comunali, imprenditori, professionisti, cittadini e tutti coloro che abbiano voglia di dire la loro.

«Vogliamo coinvolgere chiunque sia interessato a lavorare per il bene comune, a cominciare da chi ricopre oggi o chi verrebbe ricoprire un domani un ruolo all’interno delle istituzioni», precisa Annamaria Martelossi, che ha fortemente voluto questo momento di approfondimento. «La nostra associazione è aperta al confronto con tutti. Come abbiamo detto all’incontro che si è tenuto a Milano, non vogliamo voti, ma politici formati e consapevoli. D’altronde non siamo un partito e abbiamo bisogno delle idee di tutti».